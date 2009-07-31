Эксперт: коррекция на фондовом рынке может усилиться

Коррекционное настроение на украинском фондовом рынке в ближайшее время может усилиться.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал старший брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

«Не совсем ясно, насколько сильным будет текущее движение вверх. Однако мы полагаем, что в ближайшее время мы можем стать свидетелями нарастания коррекционных настроений на украинских площадках, которым могут заметно поспособствовать пятничные данные по ВВП в США», – отметил брокер.

Подводя итоги вчерашней торговой сессии, А.РЕПИН отметил, что к ее открытию 30 июля сложился нейтральный внешний фон. Фондовые торги 29 июля в США закрылись небольшим снижением ведущих индексов на фоне понижения цен на цветные металлы и нефть. Вышедший экономический обзор ФРС "Бежевая книга" просигнализировал, что экономика США начинает демонстрировать признаки стабилизации, и это поддержало американский рынок акций во второй половине сессии.

«Открытие на украинском рынке акций прошло достаточно позитивно, поддержку оказал рост фьючерсов на американские индексы, а также позитивное открытие российской и европейских фондовых площадок», – сказал В.РЕПИН.

По его словам, по-прежнему наибольший интерес участники проявляли к акциям «Укрнафты», по которым было заключено максимальное количество сделок. Хуже рынка на обеих площадках выглядели акции «Мотор Сичи», показавшие отрицательную динамику.

По результатам торгов украинский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов: индекс Украинской биржи вырос на 2,34%, индекс ПФТС – на 0,84%.