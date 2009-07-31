Азиатские фондовые индексы продолжили рекордный рост

Ведущие азиатские фондовые индексы, начавшие во вторник "притормаживать" рекордный по продолжительности рост, а на следующий день перешедшие к резкому спаду, в пятницу продолжили быстрый рост предыдущего дня и начала недели. Судя по всему, их показатели за истекающий месяц будут выражаться двузначными числами, а индекс MSCI Asia-Pacific (без Японии) уже стоит на рекордной за последние 11 месяцев высоте.

Токийская фондовая биржа в пятницу поднялась до нового рекордно высокого за последние 10 месяцев уровня: отыгравший около 40% с момента своего самого низкого за последние годы мартовского спада индекс Nikkei, отражающий котировки акций 225 ведущих компаний Японии, поднялся еще на 1,9% - до 10356,83 пункта, набрав 4,1% только за истекающую неделю. Более широкий индекс Topix рос 11-ю сессию подряд - на 1,4%, до 950,26 пункта. "Отчеты за второй квартал были лучше, чем ожидалось, и было достаточно оптимистических пересмотров прогнозов, что вместе улучшило ожидания и поддержало рынок", - заявил агентству Рейтер заместитель генерального управляющего отделом инвестиций токийской Daiwa Securities SMBC Earnings Юми Нисимура.

Общий для Азиатско-Тихоокеанского региона индекс MSCI AC Asia Pacific (с Японией) к вечеру пятницы увеличился на 1,5% - до рекордно высокого с 26 сентября 2008 года показателя в 111,47 пункта, прибавив 8% только за истекающий месяц, передает агентство Bloomberg. "Восстановление экономики и корпоративной отчетности во второй половине года было всего лишь надеждой, - сказал агентству старший аналитик токийской Daiwa Asset Management Co. Йосинори Нагано. - Теперь же это становится более вероятным, что повышает аппетит инвесторов к рискам". Индекс Шанхайской фондовой биржи (Shanghai Composite Index), упавшей два дня назад на 5%, что стало рекордом для одного дня за последние восемь месяцев, уже практически полностью отыграл этот спад, поднявшись в пятницу на 2,7% и закрывшись на уровне 3412,06 пункта.

Взлетевший на рекордную за последние 11 месяцев высоту еще во вторник гонконгский индекс Hang Seng в пятницу закрылся ростом на 1,7% - на уровне 20573,33 пункта, а южнокорейский индекс Kospi подрос на 1,4% - до рекордного за год уровня в 1556,01 пункта. Биржа Индии подросла на 2,2%, в Сингапуре и на Тайване фондовые рынки также закрылись ростом. "Сейчас на рынке наблюдается тенденция к росту, инерция наличествует, и движение направлено вверх, - заявил агентству Ассошиэйтед Пресс глава исследовательского отдела гонконгской South China Securities Деннис Пун. - Думаю, что мы только вышли на уровень справедливых цен."