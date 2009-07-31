Рынок акций США снижается после данных о ВВП

Фондовые индексы США снизились при открытии последней торговой сессии месяца после выхода данных о ВВП США за второй квартал 2009 года, сообщает Рейтер.

Согласно предварительной оценке, темпы падения ВВП США замедлились во втором квартале и оказались лучше прогнозов аналитиков, однако потребительские расходы, на которые приходится две трети экономической активности США, сократились на 1,2 процента после роста на 0,6 процента кварталом ранее.

По мнению Питера Буквара из Miller Tabak & Co., падение рынка отчасти объясняется календарным фактором: в последний день месяца участники рынка захотят провести "window dressing" и закрыть июль как можно лучше.

Отчеты компаний вряд ли смогут повлиять на ход торгов сильнее макроэкономической статистики.

Constellation Energy Group Inc, квартальная прибыль которой превзошла прогнозы, первоначально настроила инвесторов на высокий тон сессии.

Но падение прибыли нефтяной компании Chevron Corp на 71 процент во втором квартале озадачило Уолл- стрит, рассчитывавшую на лучшие результаты.

К 17.33 МСК Dow Jones снизился на 0,04 процента до 9.150,76 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 - на 0,13 процента до 985,49 пункта, но индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,01 процента до 1.984,54 пункта.