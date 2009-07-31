Российские индексы закрылись разнонаправлено

Индекс РТС по итогам пятницы вырос на 1,61% - до 1017,47 пункта, свидетельствуют данные биржи. Индекс совершил скачок в последнюю минуту торгов: на 17.59 мск он увеличивался на 1,14% и составлял 1012,72 пункта, передает РИА Новости.

Индекс ММВБ на 18.00 мск снижался на 0,27 к закрытию торгов накануне и составлял 1043,59 пункта. Лидерами роста на РТС стали префы "Сургутнефтегаза" (+14,43%) и обыкновенные акции Новороссийского морского торгового порта (+10,34%). В аутсайдерах оказались бумаги "ВСМПО-Ависма" (-1,52%) и "Роснефти" (-0,83%).