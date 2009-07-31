Индекс ПФТС вырос на 0,84%, Украинской биржи – на 2,34%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,84% – до 421,93 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов составил 530 млн. 784 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,34% – до 1064,28 пункта. Общий объем торгов составил 14 млн. 949 тыс. грн.