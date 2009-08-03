S&P может повысить суверенный рейтинг Украины

Вслед за пересмотром прогноза по суверенным кредитным рейтингам Украины с «Негативного» на «Позитивный» рейтинговое агентство Standard & Poor’s может повысить суверенный рейтинг Украины.

Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

В своем отчете эксперты «Сократа» не исключают, что после успешных осенних погашений (в следующие два месяца Украина должна будет погасить два суверенных и два квази-суверенных выпуска еврооблигаций) и возможного предоставления Украине четвертого транша от МВФ в 4 квартале 2009 года (около 3,8 млрд. долларов) S&P повысит суверенный рейтинг Украины.

Как отмечается в отчете, пересмотр S&P своего прогноза, а также подтверждение суверенного рейтинга Украины – безусловно, позитивный сигнал для держателей суверенных еврооблигаций. «Решение S&P является оптимистическим сигналом для иностранных инвесторов и кредиторов, и будет иметь серьезное психологическое значение», - говорится в аналитическом отчете.

Как сообщал УНИАН, рейтинговая служба Standard & Poor’s пересмотрела прогноз по суверенным кредитным рейтингам Украины с «Негативного» на «Позитивный». S&P подтвердила также долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Украины: по обязательствам в иностранной валюте — на уровне «CCC+/С»; по обязательствам в национальной валюте — на уровне «В-/С». Кроме того, подтвержден рейтинг по национальной шкале — на уровне «uaBBB».