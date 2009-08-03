Капитализация украинского фондового рынка повысилась

Капитализация биржевого списка ПФТС по итогам июля т.г. повысилась на 5,95% – с 185 млрд. грн. до 196 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

По информации пресс-службы, общий объем торгов на фондовой бирже в июле 2009 года составил 746,94 млн. грн., а за семь месяцев т.г. – 6,33 млрд. грн.

Индекс акций ПФТС в течение месяца снизился на 2,90% - с 411,20 до 423,12 пункта.

В июле на ПФТС была заключена 1671 сделка.

Общий объем торгов корпоративными облигациями на первичном рынке на ПФТС в июле т.г. составил 509 млн. грн., на вторичном рынке объем торгов корпоративными облигациями составил 41 млн. грн., акциями – 177 млн. грн., ОВГЗ – 14,6 млн. грн., ценными бумагами ИСИ – 3 млн. грн.