Фонд госимущества получил от приватизации 563,6 млн. грн.

Фонд государственного имущества Украины, по предварительным данным, в январе-июле (по состоянию на 30 июля) получил от приватизации 563,6 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в ФГИУ.

Поступления от аренды по итогам января–июля т.г. составили 394,6 млн. грн., за этот же период перечислено 399,4 млн. грн. дивидендов.

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2009 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 501 млн. грн., от аренды – 555,5 млн. грн., дивиденды – 297,8 млн. грн.