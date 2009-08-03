Индекс ПФТС сегодня вырос на 1,88%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,88% – до 431,07 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов составил 14 млн. 480 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов поднялся на 2,51% – до 1091,48 пункта. Общий объем торгов составил 19 млн. 777 тыс. грн.