S&P: рейтинги «Альфа-Банка Украина» понижены

Служба кредитных рейтингов Standard&Poor`s понизила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента ЗАО «Альфа-Банк Украина» с «СС/С» до «SD/SD» («выборочный дефолт»). Об этом говорится в сообщении S&P, переданного агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, рейтинг Альфа-Банка по национальной шкале (uaCC) также понижен до «SD». Все рейтинги выведены из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативным прогнозом, куда они были помещены 3 июля 2009 г.

«Понижение рейтингов последовало за объявлением о том, что 31 июля 2009 г. банк завершил обмен еврооблигаций общей стоимостью 250 млн долл. США с доходностью 12% и сроком погашения в 2011 г., выпущенных Ukraine Issuance PLC», — говорится в сообщении со ссылкой на кредитного аналитика Standard & Poor`s Екатерину ТРОФИМОВУ.

Банк заручился согласием более чем 80% держателей облигаций на проведение этой операции и планирует в ближайшие дни обменять два других выпуска. Общая стоимость трех выпусков еврооблигаций — примерно 1 млрд. долл. США, что составляет около трети обязательств АБУ.

В S&P отмечают, что, в соответствии с методологией агентства, планируемая реструктуризация долга как вынужденный обмен долговых обязательств соответствует категории «дефолт» согласно рейтинговым критериям. Такая трактовка данного обмена связана с тем, что сроки погашения новых еврооблигаций превышают сроки погашения первоначально выпущенных ценных бумаг. При этом, в S&P отмечают, что Альфа-Банк продолжает исполнение других долговых обязательств.

После завершения обмена трех выпусков еврооблигаций и анализа обязательств Альфа-Банка S&P намерено провести повторную оценку ликвидности и кредитоспособности этого кредитно-финансового учреждения и пересмотреть его кредитные рейтинги.

В S&P считают, что реструктуризация долга, в том числе продление сроков погашения, должны снизить давление на ликвидность и необходимость рефинансирования обязательств в краткосрочной перспективе.

Как сообщалось, 29 июля т.г. "Альфа-Банк" заявил, что он завершает сделку по обмену выпущенных ранее еврооблигаций на новые еврооблигаций со сроком погашения в 2012 году. По данным банка, сделка будет полностью завершена 5 августа 2009 года.

Справка УНИАН. ЗАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Активы банка на 1 июля т.г. составляли 32 млрд. 382,526 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 30 млрд. 375,740 млн. грн., обязательства – 29 млрд. 241,201 млн. грн. Уставный капитал банка на 1 июля составлял 2 млрд. 976,565 млн. грн., собственный капитал – 3 млрд. 141,325 млн. грн.

«Альфа-Банк» закончил І полугодие с убытком 192,8 млн. грн., прибыль банка по итогам 2008 года составила 158,3 млн. грн.

99,99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».