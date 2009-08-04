Минфин разместил ОВГЗ на 11,6 млн. грн.

Министерство финансов Украины вчера, 3 августа, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 11 млн. 593,67 тыс. грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 7 млн. 469,97 тыс. грн. с доходностью на уровне 29% годовых и погашением 28 апреля 2010 г., а также 5 тыс. облигаций на сумму 4 млн. 123,7 тыс. грн. с уровнем доходности 28% годовых и погашением 11 апреля 2012 г.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.