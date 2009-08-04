Astrum: приватизация облэнерго произойдет лишь в 2010-11 гг.

Шансы на успешную приватизацию мажоритарных пакетов облэнерго в 2009 г. можно оценивать скептически - это произойдет лишь в 2010-11 гг.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Ян ЛИПЧИНСКИЙ.

Он отметил, что в результате приватизации 15 энергоснабжающих компаний и государство сохранит за собой по 15% «Винницаоблэнерго», «Волыньоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпаттяоблэнерго; 10,01% «Хмельницкоблэнерго»; по 10% «Крымэнерго», «Николаевоблэнерго» и «Черновцыоблэнерго»; 5,06% «Донецкоблэнерго» и 5% «Харьковоблэнерго».

По мнению аналитика, в случае успешной приватизации этих крупных пакетов государство может попытаться продать миноритарные пакеты (5%-15%) на открытых биржевых аукционах, что может привлечь портфельных инвесторов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поручил Министерству топлива и энергетики изъять из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» государственные пакеты акций 15 энергоснабжающих компаний и передать их Фонду государственного имущества для их последующей продажи.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 29 июля №894-р, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, в частности, ФГИ будут переданы пакеты размером 60%+1 акция ОАО «Винницаоблэнерго» (1 858 421 акций номинальной стоимостью 18,584 млн. грн.), ОАО «Волыньоблэнерго» (286 365 601 акций номинальной стоимостью 14,318 млн. грн.), ОАО «Днепрооблэнерго» (3 594 971 акций, 35,949 млн. грн.), ОАО «Закарпатьеоблэнерго» (74 761 946 акций, 18,690 млн. грн.), ОАО «Хмельницкоблэнерго» (80 730 817 акций, 20,182 млн. грн.), ОАО «Крымэнерго» (103 780 513 акций, 25,945 млн. грн.), ОАО «Николаевоблнерго» (95 184 001 акций, 23,796 млн. грн.), ОАО «Николаевоблнерго» (95 184 001 акций, 23,796 млн. грн.), ОАО «Черновцыоблэнерго» (34 068 409 акций, 8,517 млн. грн.), ОАО «Донецкоблэнерго» (39 310 306 акций, 49,137 млн. грн.), ОАО «Харьковоблэнерго» (153 924 457 акций, 38,481 млн. грн.), 60,25% акций ОАО «Запорожьеоблэнерго» (108 060 002 акции, 27,015 млн. грн.), 60,06% акций ОАО «Луганскоблэнерго» (125 001 287 акций, 31,250 млн. грн.), 51% акций ОАО «Тернопольоблэнерго» (31 154 360 акций, 7,788 млн. грн.), 50%+1 акция ОАО «Киевэнерго» (54 182 141 акция, 13,545 млн. грн.), 46% акций ОАО «Черкассыоблэнерго» (68 260 989 акций, 17,065 млн. грн.).