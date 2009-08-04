"Конек" ФГИ - приватизация, а не управление госсобственностью

"Коньком" Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) является приватизация объектов, а не управление государственной собственностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности председателя ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сегодня в ходе интернет-конференции на портале ЛІГА.net.

По его словам, «Фонд госимущества не настаивает на передаче ему в управление новых объектов». Госсобственностью должно управлять государство в виде отраслевых министерств, которые гораздо лучше Фонда разбираются в специфике деятельности того или иного предприятия, считает Д.ПАРФЕНЕНКО.

Он сообщил, что на сегодняшний день в управлении Фонда госимущества находится 691 ОАО с государственной долей, из них 209 хозобществ имеют контрольный пакет акций и больше.