ФГИ: Перечень объектов приватизации на 2009 г. достаточен

Перечень объектов, подлежащих приватизации в 2009 году, утвержденный правительством Украины, в полной мере позволяет Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) выполнить возложенные на него задачи без расширения массы этих приватизаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности председателя ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил сегодня в ходе интернет-конференции на портале ЛІГА.net.

По его словам, на сегодняшний день перечень объектов, запрещенных к приватизации, регламентируется двумя законами. Один из них – закон о "большой приватизации", который определяет отраслевые признаки предприятий, не подлежащих приватизации, а также закон, который содержит поименный перечень таких объектов.

Д.ПАРФЕНЕНКО отметил, что закон с поименным перечнем содержит порядка 6 тыс. предприятий, не подлежащих приватизации, и этот перечень периодически обновляется. Ответственным органом исполнительной власти за обновление этого перечня является Министерство экономики Украины, сказал глава ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, ранее исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виктор ПЕТРОВ своим указом утвердил ежемесячный план-график компаний, которые планируется выставить на продажу в 2009 году. Текст соответствующего указа (№101 от 26 января т.г.) был опубликован на официальном сайте ФГИУ.

В частности, в указе отмечается, что передача утвержденных актов оценок пакетов акций предприятий должна быть обеспечена не позднее двух недель до даты объявления конкурсов.

Кроме того, должен проводиться ежеквартальный мониторинг продажи пакетов акций.

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2009 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 501 млн. грн.

Фонд госимущества, по предварительным данным, в январе-июле получил от приватизации 563,6 млн. грн.