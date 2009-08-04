Уолл-стрит падает на усталости от продолжительного роста

Фондовый рынок США, продемонстрировавший днем ранее рост в пределах 1,25-1,53%, причем индексы S&P 500 и NASDAQ пробили психологически важные отметки в 1000 и в 2000 пунктов, на открытии во вторник перешел к спаду на усталости от продолжительного роста и внутреннем негативе.

Бюро экономического анализа США объявило за полчаса до открытия рынка, что личные доходы американцев в июне снизились на 1,3% по сравнению со скачком вверх на те же 1,3% месяцем ранее благодаря разовым платежам в рамках правительственной программы стимулирования экономики. Между тем, большинство опрошенных агентством Bloomberg экономистов ожидало июньский показатель на уровне минус 1,1%.

Индекс DJIA на открытии упал на 0,36% - до 9253,46 пункта, а S&P 500 снизился на 0,48% - до 997,77 пункта. Индекс NASDAQ потерял 0,67%, оказавшись на уровне 1995,24 пункта, передает агентство Франс Пресс."Мы считаем краткосрочную коррекцию неизбежной, но полагаем, что откат назад будет относительно коротким и мелким", - заявил агентству аналитик Интернет-портала финансовых новостей Briefing.com Патрик Охэа.

DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.