Индекс РТС вырос чуть более, чем на 0,60%

Индекс РТС завершил торговую сессию вторника ростом чуть более чем на 0,60%, сообщает РИА Новости.

По итогам дня индекс укрепился на 0,61% - до 1074,49 пункта. В течение вторника он несколько раз уходил в отрицательную область, однако в конце дня все же вышел в уверенный плюс. В лидерах роста в РТС были акции энергетических компаний, таких как "РусГидро" (+7,73%) и ФСК ЕЭС (+7,53%), в лидерах падения - акции ВТБ (-4,93%) после выхода слабой отчетности по МСФО за первый квартал текущего года, "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" (-2,51%).