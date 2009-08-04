Фондовые рынки Европы закрылись спадом

Фондовые рынки Европы по итогам торгов во вторник продемонстрировали незначительный спад - в пределах 0,04-0,24% - на фоне намерения инвесторов закрепить прибыль предыдущих торговых сессий, сообщает агентство Франс Пресс.

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,24% - до отметки 4671,37 пункта. Германский DAX во вторник понизился на 0,18%, достигнув 5417,02 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов упал на 0,04% - до 3476,37 пункта. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации.

DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации). CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний.