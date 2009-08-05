Уолл-стрит достигла 9-месячных максимумов

Рынок акций США вырос во вторник под предводительством финансового сектора, так как экономические данные указали на стабильное, хотя и медленное восстановление после рецессии, подняв индексы Dow и S&P 500 до девятимесячных максимумов, сообщает Рейтер..

Nasdaq достиг самого высокого уровня с начала октября.

Расходы населения США выросли в июне, а число контрактов на покупку домов увеличилось сильнее, чем ожидалось. Однако доходы снизились максимально за четыре с половиной года, усиливая страхи о растущей безработице.

Финансовый индекс S&P поднялся на 2,1 процента, так как данные о жилищном рынке оказались позитивными для сектора. Строительный индекс Dow Jones Home Construction прибавил 2,5 процента.

"Единственная вещь, которая двигает рынок больше, чем что-либо еще - это страх, что вы, как инвестор, упускаете что-то значительное, - сказал Анхель Мата из Stifel Nicolaus Capital Markets. - Это ралли подкрепляется такой большой энергией, что маленькое движение вниз - это только коррекция, которая привлекает больше инвесторов".

Индекс Dow Jones вырос на 0,36 процента до 9.320, 19 пункта. Индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 0,30 процента до 1.005,65 пункта. Индекс Nasdaq Composite повысился на 0,13 процента до 2.011,31 пункта.

Акции Caterpillar, компании, производящей тяжелое оборудование, подскочили на 6,1 процента после того, как ее глава дал оптимистичный прогноз прибылей и сказал, что во время будущих рецессий компания сможет получать годовые прибыли намного выше, чем та, что прогнозируется на этот год.

Текущий сезон отчетности спровоцировал второй этап рыночного ралли, которое началось в марте, но затем остановилось в июне. В результате индекс S&P 500 вырос на 48,6 процента с 12-летнего минимального уровня закрытия, зафиксированного 9 марта.