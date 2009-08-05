Иностранцы интересуются покупкой акций СГ «ТАС»

Возможность приобретения как минимум контрольного пакета акций СГ «ТАС» сегодня рассматривают несколько крупных иностранных компаний.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА.

«На сегодняшний момент возможность приобретения как минимум контрольного пакета акций компании рассматривается несколькими иностранными инвесторами» - сказал он.

Названия компаний-потенциальных покупателей пакета акций СГ «ТАС» Д.ГРИЦУТА не сообщил, однако при этом отметил, что они входят в ТОП-10 страховых компаний Германии, Польши, России и Франции.

Он подчеркнул, что интерес к компании со стороны инвесторов с приходом кризиса не уменьшился, при этом несколько изменился порядок цифр в части стоимости.

«Год назад страховые компании оценивать было несколько проще, смотрели на объемы, делали прогноз на ближайшие 5-10 лет и исходя из этого рисовали цену тот или иной пакет акций. Сейчас анализируют реальные активы, которые есть у страховой компании, реальный объем платежей и, учитывая это, определяют цену компании» - говорит ГРИЦУТА.

Он не назвал ориентировочные сроки продажи пакета акций компании, но отметил, что это может произойти в любой момент.

«Процесс находится в самом разгаре, результат может быть в любой момент, переговоры продолжаются» - сказал ГРИЦУТА.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая группа «ТАС» создано в 1998 году.

В структуре СГ «ТАС» более 30 региональных дирекций и филиалов и 400 центров продаж по всей Украине. Агентская сеть компании составляет около 3000 человек.

По итогам первого полугодия 2009 года компания собрала страховых платежей на сумму 119 млн. грн., страховые выплаты составили – 60 млн. грн.

На начало июня 2009 года кипрской Alkemi Limited принадлежало 24,8% акций ЗАО «Страховая Группа «ТАС».

Конечным владельцем СГ «ТАС» является Сергей ТИГИПКО.