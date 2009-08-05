Уманский: Нафтогазу нужно ускорить реструктуризацию

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ считает, что НАК «Нафтогаз Украины» должна ускорить процесс реструктуризации долга по еврооблигациям на 500 млн. долл., выпущенных в сентябре 2004 года, срок погашения по которым наступает в сентябре 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в кулуарах Кабинета министров.

«Мы будем ускорять эту работу», - сказал И. УМАНСКИЙ. При этом он пояснил, что необходимость ускорения реструктуризации вызвана неопределенностью в сроках привлечения «Нафтогазом Украины» финансовой помощи со стороны международных финансовых организаций.

Как сообщал УНИАН, и. о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ 29 июля заявил, что Министерство финансов планирует в самое ближайшее время начать переговоры с кредиторами НАК «Нафтогаз Украины» о реструктуризации долгов компании.

«В принципе, мы уже начинаем (переговоры – УНИАН)… Как они закончатся, будем смотреть», – сказал он.

И.УМАНСКИЙ подчеркнул, что закон Украины о Госбюджете предусматривает пересмотр условий с кредиторами НАК «Нафтогаз Украины», которые действовали на 1 января текущего года.

Напомним, Кабинет Министров Украины постановлением №764 от 22 июля т.г. поручил Министерству финансов принять меры по реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины» по внешним займам, а также по уменьшению стоимости их обслуживания за счет рефинансирования.

По информации Счетной палаты Украины, по состоянию на май т.г. задолженность по кредитам НАК «Нафтогаз Украины» превышала 35 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.