ФГИУ хочет продать акции «Харьковметростроя»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует продать 50% плюс 1 акция ОАО «Харьковметрострой» на конкурсе с элементами аукциона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

Он также сообщил, что на сегодняшнем заседании правительство утвердило план реализации акций предприятия.

Справка УНИАН. Собственником контрольного пакета акций ОАО «Харьковметрострой» является государство, номинальным держателем 37,5% - ОАО "МФС".