Екатерина Отченаш избрана президентом СРО

Совет саморегулирующейся организации (СРО) - Ассоциации «Украинские Фондовые Торговцы» (АУФТ) 30 июля 2009 г. избрал президентом - руководителем исполнительного органа ассоциации Екатерину ОТЧЕНАШ, сообщили УНИАН в пресс-службе асоциации.

По информации пресс-службы, основными задачами новоизбранного президента являются: представление и защита интересов всех членов ассоциации, обеспечение выполнения решений общих собраний и совета ассоциации, управление текущей деятельностью ассоциации и ее органов, регулирование и контроль работы административного аппарата.

До этого Е.ОТЧЕНАШ была членом Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг - директором департамента надзора за финансовыми компаниями.

Ассоциация «Украинские Фондовые Торговцы» была создана 12 марта 2009 путем консолидации трех СРО: Ассоциации «Региональный Фондовый Союз», «Киевская Международная Фондовая Биржа», «Украинская Фондовая Биржа».

Ассоциация является добровольным объединением профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые осуществляют торговлю ценными бумагами.

На 1 августа 2009 года в АУФТ насчитывалось 641 участник.