Лидерами рейтинга ПФТС в августе стал «Синком»

В число лидеров – торговцев акциями рейтинга ПФТС в июле 2009 года вошли ЗАО ИК «Синком», ООО «ТАСК-брокер», ООО «Навигатор-Инвест», ООО «Драгон Капитал», ООО "Галт энд Таггарт Секъюритиз (Украина)". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

По данным биржи, лидерами по торговле корпоративными облигациями в июле текущего года стали ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», ООО «Тройка Диалог Украина», ООО «Украинский фондовый центр», ООО «ФК «КУБ», ООО «Финансовая группа «Консалтинг и инвестиции».

В число лидеров – операторов рынка государственных облигаций в июле 2009 года вошли ООО «Тройка Диалог Украина», ООО «Драгон Капитал», ОАО КБ «Глобус», .ООО “Финансовая группа “Консалтинг и инвестиции”, ООО “Украинский фондовый центр».