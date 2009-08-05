«Укргазбанк» выплатил 3,5 млн. грн. процентного дохода

Состоялась выплата процентного дохода по облигациям серии «С» АБ «Укргазбанк» за восьмой процентный период на сумму 3 млн. 518,592 тыс. грн., что составляет 29,92 грн. на одну облигацию. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

В банке напомнили, что АБ «Укргазбанк» самостоятельно осуществил организацию выпуска и первичное размещение облигаций серии «С», общим объемом эмиссии 300 млн. грн.

Целью использования финансовых ресурсов от продажи облигаций является кредитование отечественных предприятий в полном объеме выпуска. Эмитентом заключен с ЗАО «СК «Украинская страховая группа» (№75-0101-0014 от 20 июля 2007 года) договор добровольного страхования ответственности перед третьими лицами на страхование рисков непогашения Эмитентом основной суммы долга и невыплаты дохода по облигациям на общую сумму 479,520 млн. грн., при этом предельная сумма ответственности на одну облигацию – 598,40 грн.

Процентная ставка по облигациям на 1-8 процентные периоды составляет 12% годовых. Процентная ставка на 9-20 процентные периоды установлена Эмитентом на уровне 16% годовых.

Дата погашения облигаций – 30 июля 2012 года.

Справка УНИАН. ОАО АБ «Укргазбанк» (г. Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 12,140 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 9,059 млрд. грн., обязательства – 10,767 млрд. грн., уставный капитал банка - 700 млн. грн., собственный капитал – 1,373 млрд. грн.

Убыток банка в первом полугодии текущего года составил 76,419 млн. грн. в 2008 году банк получил прибыль в 204 млн. грн.

По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.