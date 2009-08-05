Astrum: Кабмин вряд ли сможет успешно размещать ОВГЗ

В ближайшие несколько месяцев правительство Украины вряд ли сможет успешно размещать ОВГЗ.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал старший аналитик Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он считает, в частности, что по-прежнему основным сдерживающим фактором для покупок бумаг со сроком обращения до 1 года являются высокие девальвационные ожидания участников рынка. «Ситуация может измениться, если правительство пойдет на поводу у рынка и предложит большие объемы бумаг со сроком обращения 2-3 года и доходностью 28-30% годовых», - прогнозирует аналитик. Он полагает, что это может позволить увеличить объемы привлеченных средств в разы, но значительно усилит нагрузку по обслуживанию долга в 2011-12 гг., на что правительство идти не хочет.

По мнению аналитика, «проведенный 3 августа аукцион подтвердил, что ситуация на внутреннем рынке государственного долга кардинально изменилась». Спрос на коротком конце был ограничен, доходности продолжили свой рост, отметил С.ФУРСА. Он добавил, что в отличие от предыдущего аукциона, Минфину удалось разместить девятимесячные и трехлетние бумаги, но платой за это стал рост доходности до 28% годовых.

Как сообщил аналитик, «рост доходности, в свою очередь, привел к повышению привлекательности ОВГЗ на длинном конце кривой». Заявок на бумаги с погашением в 2012 г. было подано на 224 млн. грн., из которых Минфин удовлетворил менее 2%, отметил С.ФУРСА. По его мнению, «привлекательная ставка доходности и гораздо меньшие риски в 2012 г. ведут к готовности инвесторов играть в длинную». В то же время правительство пока не готово брать на себя повышенные обязательства по обслуживанию длинного долга, считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в понедельник, 3 августа, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 11 млн. 593,67 тыс. грн.

Минфин разместил 10 тыс. облигаций на сумму 7 млн. 469,97 тыс. грн. с доходностью на уровне 29% годовых и погашением 28 апреля 2010 г., а также 5 тыс. облигаций на сумму 4 млн. 123,7 тыс. грн. с уровнем доходности 28% годовых и погашением 11 апреля 2012 г.

Справка УНИАН. По данным Минфина, Госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках докапитализации коммерческих банков на 44 млрд. грн.