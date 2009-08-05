ПИБ выпустит облигации Донецкого горсовета

«Проминвестбанк» намерен выпустить облигации Донецкого городского совета на сумму 60 млн. грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Донецкого горсовета, сегодня состоялось подписание Донецким городским председателем Александром ЛУКЬЯНЧЕНКО и председателем Правления «Проминвестбанка» Виктором БАШКИРОВЫМ Протокола о намерении не позднее 14 августа 2009 года заключить Договор о предоставлении услуг по сопровождению процесса выпуска и обращения облигаций.

Общая номинальная стоимость облигаций 60 млн. грн., срок обращения – 5 лет, доходность – 25% годовых на весь период обращения облигаций.

Руководителям «Проминвестбанка» были представлены несколько инвестиционных проектов, в том числе строительство аквапарка и реконструкция гостиницы «Дружба».

«Подписание сегодняшнего договора означает для города то, что мы получим те 60 миллионов, которые мы недополучили от государства. И в первую очередь, будут финансироваться такие направления, как общественный транспорт, строительство жилья для льготных категорий, социальные программы…», - подчеркнул А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

После встречи городской голова и руководители банка посетили объекты незавершённого жилищного строительства, ранее финансировавшееся банком, строительство которых было приостановлено в связи с финансовым кризисом, а также объекты, включённые в программу подготовки к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году, в целях их возможного финансирования «Проминвестбанком».

Справка УНИАН. "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк) создан в 1992 году.

Крупнейшие акционеры банка – государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия) – 75 % акций, и ООО Сигнус (дочерняя компания SLAV AG) – 12,37 % акций.