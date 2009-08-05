Уманский: ОВГЗ для рекапитализации могут быть монетизированы

Облигации внутреннего государственного займа, выпущенные для рекапитализации трех банков – «Родовид Банка», «Укргазбанка» и банка «Киев», в полном объеме – 9,5 млрд. гривень могут быть монетизированы уже на текущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«У Национального банка нет возражений, и на этой неделе эти ОВГЗ должны быть монетизированы… Из 9,5 млрд. грн., по состоянию на пятницу, было монетизировано 3,5 млрд. В принципе, до конца текущей недели могут быть монетизированы все», - отметил И.УМАНСКИЙ.