Эксперт: большинство украинских акций перегреты

Большинство украинских акций в настоящее время являются перегретыми, поэтому можно ожидать локальной коррекции.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал ведущий экономист ЗАО «Альтана Капитал» Андрей ТАРАСЕНКО.

По его словам, «позиции покупателей сейчас по-прежнему сильны, что подтверждается существенным объемом торгов».

Как отметил экономист, торги на украинском рынке акций в среду, 5 августа, завершились положительно. Отечественный рынок двигался в ногу с российским, который подталкивает благоприятная конъюнктура на товарных биржах, сообщил он.

А.ТАРАСЕНКО сообщил, что при отсутствии факторов, которые могли значительно повлиять на движение рынка в ту или иную сторону, сегодняшняя торговая сессия открылась резким ростом практически по всем позициям. В частности, за первые 30 минут торгов индекс Украинской биржи вырос на 1,6% и протестировал психологически важный барьер в 1100 пунктов, отметил экономист. С передышками к середине дня индекс взял 1112 пунктов и концу сессии консолидировался на уровне 1105 пунктов, добавил он.

По мнению экономиста, поддержали оптимизм торговцев новости с положительно открывшихся зарубежных площадок, где локомотивом выступили акции банков, на фоне отчетности Lloyds и Societe Generale, которая оказалась лучше прогнозов. Отечественные «Укрсоцбанк» (+0,91%) и «Райффайзен Банк Аваль» (+1,98%) торговались на уровне динамики рынка, сообщил он.

Как отметил А.ТАРАСЕНКО, слабее выглядели сегодня бумаги коксохимов. Так, по его информации, Авдеевский КХЗ (?0,58%) и Ясиновский КХЗ (-0,78%) стали единственными эмитентами, акции которых потеряли в стоимости, хотя в середине сессии рост акций Ясиновского КХЗ достигал 6,98%.

Экономист сообщил, что наибольший спрос сегодня был сосредоточен в акциях «Укрнафты» (4,974 млн. грн., 194 сделки) на ожиданиях предстоящего собрания акционеров.