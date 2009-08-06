Эксперт: украинские биржи выросли вслед за европейскими рынками акций

В ходе вчерашних торгов украинские фондовые биржи выросли на повышательной динамике европейских рынков акций.

Об этом говорится в комментарии главы департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрия БЕЛИНСКОГО, переданном агентству УНИАН.

По его словам, к закрытию торгов в Украине в среду, 5 августа, европейские рынки выросли на позитивных ожиданиях и новостях. В частности, Lloyds Banking Group сообщила о росте убытков от плохих кредитов, но заявила, что худшее, скорее всего, позади, отметил аналитик. Он добавил также, что Societe Generale сообщил о прибыли в размере 309 млн. евро во втором квартале 2009 года, которая превысила ожидания аналитиков.

Как отметил аналитик, на этом позитивном импульсе индексы бирж УБ и ПФТС в среду поднялись. Торговая активность на обеих площадках вновь была высокой, сообщил Ю.БЕЛИНСКИЙ. По его информации, «Укрнафта», «Укрсоцбанк», Енакиевский метзавод и Алчевский меткомбинат стали лидерами торгов на УБ с более чем 70 сделками по каждому эмитенту. Сумское НПО им. Фрунзе оказалось лидером роста на УБ, прибавив 5,6% к биржевой цене своих акций, сообщил аналитик.

Ю.БЕЛИНСКИЙ сказал, что после закрытия торгов в Киеве европейские биржи прекратили рост и начали снижение на негативной динамике американских фондовых рынков. По его словам, это произошло из-за данных о значительном сокращении количества рабочих мест в частном секторе в июле, которые превзошли ожидания экспертов.

Как сообщал УНИАН, 5 августа индекс ПФТС повысился на 1,22% – до 434,90 пункта. Общий объем торгов составил 13 млн. 955 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вчера вырос на 1,57% – до 1103,98 пункта. Общий объем торгов составил 21 млн. 195 тыс. грн.