АРТ-Капитал: Украина снова выполнила свои обязательства

Украина в очередной раз продемонстрировала свою способность выполнять взятые на себя финансовые обязательства, и в будущем это может привести к постепенному росту международного кредитного рейтинга Украины.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ-Капитал», переданном агентству УНИАН.

Аналитики напоминают, что в среду, 5 августа, Украина погасила свои еврооблигации на общую сумму 512 млн. долларов. Кроме того, «Нафтогаз» расплатился с Россией за поставленный в июле газ.

Указанные новости оказали позитивное влияние и на отечественный фондовый рынок. Аналитики отмечают, что рынок украинских акций вчера закрылся очередным ростом.

В обзоре сообщается, что на Украинской бирже в среду больше остальных выросли акции Мариупольского ЗТМ (+5,41%), «Укрнафты» (+4,08%) и ММК им. Ильича (+4%). Снижение показали бумаги коксохимических предприятий – Авдеевского (-0,58%) и Ясиновского КХ (-0,78%). Самыми торгуемыми акциями остались «Укрнафта» (почти 5 млн. грн.) и Енакиевскй метзавод (2,3 млн. грн.).

По информации аналитиков, сегодня утром сложился благоприятный внешний фон для дальнейшего роста украинского фондового рынка. Американские индексные фьючерсы растут, российские площадки также открылись «в плюсе». Европа в настоящее время торгуется разнонаправленно.