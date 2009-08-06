Объем торгов на украинских биржах в июле сократился вдвое

Общий объем торгов на украинских биржах в июле 2009 года составил 1,25 млрд. грн., что более чем в два раза меньше, чем в июле прошлого года (2,98 млрд. грн.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС, об этом свидетельствуют официальные данные Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР).

В соответствии с данными ГКЦБФР, по итогам 7 месяцев 2009 года общий объем торгов на украинских биржах достиг 11,43 млрд. грн., что составляет 54,70% уровня января-июля 2008 года (20,91 млрд. грн.).

В первую пятерку фондовых бирж Украины по объемам торгов за 7 месяцев 2009 года вошли ОАО «Фондовая биржа ПФТС» с долей рынка 61,53%, ОАО «Киевская международная фондовая биржа» (7,90%), ЗАО «Украинская международная фондовая биржа» (7,42%), ОАО «Фондовая биржа «Перспектива» (7,38%) и ОАО «Украинская биржа» (6,15%).