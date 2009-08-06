Западные инвесторы обеспокоены реструктуризацией долга

Заявление Минфина Украины о необходимости реструктуризации долга по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины» на 500 млн. долл., срок погашения которых приходится на конец сентября текущего года, вызвало обеспокоенность среди некоторых инвесторов.

Об этом сегодня пишет британская газета Financial Times.

Издание отмечает, что еврооблигации принадлежат широкому кругу инвесторов за пределами Украины и иногда рассматриваются как эквивалент суверенных бумаг.

«Если самая главная украинская компания не может выполнять свои обязательства, на что надеяться остальным? Это будет эквивалентно дефолту, и даст очень плохой сигнал инвестиционному сообществу», - сказал аналитик Royal Bank of Scotland Тим ЭШ.

Он напомнил, что ранее украинское правительство неоднократно заявляло, что будет готово поддержать компанию.

Напомним, накануне исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сказал журналистам, что убежден в необходимости реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины».

«С учетом того, что выплаты приходятся на конец сентября, мы будем ускорять эту работу (по реструктуризации евробондов - УНИАН), - сказал он журналистам в Киеве в среду. - К сожалению, сейчас переговорный процесс по привлечению ресурсов с Еврокомиссией и международными финансовыми организациями идет, но временные перспективы там непонятны. Я уверен, что реструктуризация этой задолженности НАК необходима».

Ранее правительство Украины дало официальное поручение министерству финансов и НАК «Нафтогаз Украины» принять меры по реструктуризации задолженности госхолдинга по внешним займам и снижению стоимости обслуживания предоставленных ему кредитов, что привело к резкому росту доходности еврооблигаций компании.

Украина на этой неделе провела ряд выплат по внешним долгам, получив очередной транш кредита Международного валютного фонда в 3,3 млрд. долл. США. Еще 1,7 млрд. долл. Украине должны предоставить, согласно достигнутой договоренности, другие международные финансовые институты.

Как сообщал УНИАН, еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл., погашение состоится 30 сентября 2009 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.