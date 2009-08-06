Эксперт: у Украины не будет сложностей с внешним долгом

У правительства Украины не должно возникнуть сложностей с обслуживанием внешнего публичного долга в 2009-11 гг.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН старший аналитик Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, «с погашением выпуска Украина-2009 негативное давление на кривую украинского долга должно значительно снизиться». Аналитик ожидает, что данное погашение приведет к формированию традиционной кривой доходности за счет опережающего роста цен облигаций на коротком конце кривой.

Как отметил С.ФУРСА, погашение следующего суверенного выпуска еврооблигаций Украины приходится на 4 марта 2011 г. По мнению аналитика, риски дефолта по этому выпуску минимальны.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины оплатило 0,5 млрд. долл. суверенного долга Украины.

Об этом 5 августа т.г. сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что таким образом Украина начала сокращать госдолг. «Это уже тот случай, когда мы сокращаем внешние долги Украины, и дальше будем их системно сокращать по мере того, как Украина будет выходить из кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, Министерство финансов Украины на своем сайте сообщает, что 4 августа 2009 года было осуществлено погашение основной суммы и выплата процентов по облигациям внешнего государственного займа 2004 года с плавающей ставкой. Общая сумма платежа составила 512, 950 млн. долл. США.

Справка УНИАН. В феврале 2004 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного долга Украины 2004 года с плавающей ставкой на общую сумму 500 млн. долл. с погашением в 2009 году. Заимствования осуществлялись по ставке Libor 6m + 3,375% годовых.