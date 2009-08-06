Минфин 20 августа проведет отбор первичных дилеров

Министерство финансов Украины 20 августа проведет среди банков отбор первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, обнародованном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, к участию в отборе приглашаются банки, уставный капитал которых составляет не менее 10 млн. евро и которые имеют опыт работы на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) (общий объем торговли облигациями составляет не менее 1 млрд. грн).

Для того, чтобы принять участие в отборе, банки должны до 14.00 18 августа подать пакет необходимых документов.

Всего будет отобрано не более 16 банков.

Как сообщал УНИАН, в апреле правительство ввело институт первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг. Первичные дилеры обязуются принимать участие в размещении облигаций внутренних государственных ссуд, обеспечивать выкуп при таком размещении не менее 3% общего объема их размещения на протяжении каждого полугодия, а также осуществлять постоянные двусторонние котировки ОВГЗ путем постоянного (каждый рабочий день) обеспечения предложения другим первичным дилерам купли и продажи перечня ОВГЗ, согласованного всеми первичными дилерами.

Такие действия позволят вести в Украине передовую мировую практику сотрудничества Министерства финансов и банковских учреждений в сфере развития рынка государственных ценных бумаг, обеспечить финансирование Государственного бюджета и улучшить управление денежными ресурсами единого казначейского счета.