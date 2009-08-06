Эксперт: держатели еврооблигаций НАК стали заложниками переговоров

Держатели еврооблигаций «Нафтогаза» стали заложниками переговорного процесса между Украиной и ЕС по поводу выделения компании кредитных средств.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он напомнил, что европейские финансовые институты согласовали выделение «Нафтогазу» около 1,7 млрд. долларов, из которых компания получит в 2009 году, наиболее вероятно, только 300 млн. долларов. «Фактически новое заявление и.о. министра финансов, ранее высказывавшегося в более лояльном ключе по отношению к держателям еврооблигаций, выражает неудовлетворенность решением ЕС и демонстрирует готовность правительства не погашать задолженность перед держателями еврооблигаций», - считает аналитик.

Сергей ФУРСА полагает, что заявление Игоря УМАНСКОГО должно оказать давление на котировки бондов «Нафтогаза». После провала цен на первой информации о намерении реструктуризировать долг, стоимость еврооблигаций несколько восстановилась до 85%-88% от номинала, сообщил аналитик. Однако он не исключает, что под влиянием последних новостей цена упадет до 80%-82%.

По мнению аналитика, держатели еврооблигаций «Нафтогаза» должны занять жесткую позицию в переговорном процессе и настаивать на полном погашении задолженности. «Предстоящие переговоры с МВФ о выделении четвертого транша не позволят правительству идти на прямую конфронтацию с иностранными инвесторами», - считает С.ФУРСА.

Как сообщал УНИАН, 5 августа т.г. исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» должна ускорить процесс реструктуризации долга по еврооблигациям на 500 млн. долл., выпущенных в сентябре 2004 года, срок погашения по которым наступает в сентябре 2009 года.

«Мы будем ускорять эту работу», - сказал И. УМАНСКИЙ. При этом он пояснил, что необходимость ускорения реструктуризации вызвана неопределенностью в сроках привлечения «Нафтогазом Украины» финансовой помощи со стороны международных финансовых организаций.

Кроме того, 29 июля И.УМАНСКИЙ заявил, что Министерство финансов планирует в самое ближайшее время начать переговоры с кредиторами «Нафтогаза» о реструктуризации долгов компании.

«В принципе, мы уже начинаем (переговоры – УНИАН)… Как они закончатся, будем смотреть», – сказал он.

И.УМАНСКИЙ подчеркнул, что закон Украины о Госбюджете предусматривает пересмотр условий с кредиторами НАК, которые действовали на 1 января текущего года.