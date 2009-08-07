Чистые активы открытых ИСИ уменьшились

Чистые активы 29-ти открытых институтов совместного инвестирования (ИСИ) по состоянию на 31 июля 2009 года составили 213,25 млн. грн., уменьшившись за месяц на 4,91 млн. грн. (-2.25%).

Об этом говорится в аналитическом отчете Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ), переданном агентству УНИАН.

Как отметили в УАИБ, повышение курсов ценных бумаг в портфелях открытых ИСИ в июле способствовало росту стоимости их чистых активов, однако рост рынка сдерживался существенным оттоком капитала из некоторых фондов. В то же время, количество фондов с негативной динамикой стоимости чистых активов в июле уменьшилось до 12-ти из 29-ти (против 26-ти из 33-х в июне).

По информации Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, доходность открытых ИСИ в июле т.г. в среднем составила 2,24% и, таким образом, была близкой к росту индекса ПФТС и вдвое меньше прироста индекса Украинской биржи. Как отмечают в УАИБ, такое соотношение является позитивным, учитывая, в частности, результаты предыдущих периодов роста фондового рынка.