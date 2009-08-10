В Польше ожидают коррекцию фондового рынка

Польский фондовый рынок в августе ожидает коррекция бурного роста последних двух месяцев, которая может опустить индекс «голубых фишек» WIG 20 до 1700-1800 пунктов с нынешних около 2,100.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал глава правления Millennium TFI Роберт БОРЕЦКИЙ, который также прогнозирует стабилизацию этого индекса на уровне 1900-2000 пунктов до конца года.

«По чуть-чуть заканчивается потенциал роста и все больше увеличивается желание зафиксировать прибыль», - сказал он агентству РАР.

Эксперт не исключил возможного 5-10% роста в ближайшие недели, но высказал уверенность, что после него неминуемо последует спад индекса.

Р.БОРЕЦКИЙ в тоже время сказал, что не ожидает падения индексов до минимальных уровней с февраля текущего года, когда WIG20 был на уровне около 1300 пунктов в сравнении с историческими максимумами 2900 пунктов в 2007 году.

Справка УНИАН. В конце июля - начале августа польский фондовый рынок продолжал рекордный рост на фоне позитивных новостей из США, достигнув 3 августа пикового с начала года значения в 2158 пунктов, после чего наступила небольшая коррекция.

Торги в пятницу, 7 августа, закрылись на уровне около 2100 пунктов.

На Варшавской фондовой площадке торгуют акциями 375 компаний, в том числе 25 иностранными, капитализация которых на 10 августа составляла около 220 млрд. долларов (по курсу 2,9 злотых за доллар).