Экологическая экспертиза для приватизации ОПЗ проведена

Все необходимые работы по экологической экспертизе для приватизации госпакета ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) выполнены. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества, комментируя слова Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о необходимости наличия экологической экспертизы при продаже ОПЗ.

«Экологическая экспертиза проведена, ее результаты на сегодня абсолютно легитимны», - отметили в ФГИУ.

Как сообщили ряд СМИ в пятницу, 7 августа, во время своего визита в Одесскую область Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что готов приостановить приватизацию ОПЗ в случае неготовности данного предприятия к продаже, в частности отсутствия экологической экспертизы.

Как сообщал УНИАН, 16 июля этого года первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что приватизация Одесского припортового завода согласована с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. «Эта позиция была согласована с Президентом», - сказал он.

Он отметил, что ранее решение В.ЮЩЕНКО о запрете приватизации ОПЗ было связано с тем, что приватизацию предприятия планировалось провести в пакете с рядом других объектов, с чем глава государства не согласен.

Теперь же, по словам А.ШЛАПАКА, достигнута договоренность об отдельной продаже ОПЗ.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод». Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления.

Ранее конкурс по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода планировали провести 20 мая 2008 года. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая 2008 г. запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий. Решение СНБО было введено в действие указом Президента.

7 июля 2008 года В.ЮЩЕНКО своим указом снова приостановил действие распоряжения Кабмина о приватизации Одесского припортового завода.

В ноябре 2008 г. В.ЮЩЕНКО признал утратившим силу свой указ от 7 июля.