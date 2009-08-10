Зарегистрирована эмиссия акций «Брокбизнесбанка» и БРР

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала эмиссию акций АБ «Брокбизнесбанк» на 100,8 млн. грн., а также эмиссию акций АБ «Банк регионального развития» на 85,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в ГКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, АБ «Брокбизнесбанк» планировал увеличить уставный капитал на 100,8 млн. грн. – до 1 млрд. 965 млн. 600 тыс. грн. за счет реинвестиции дивидендов, в частности 63 млн. грн. за счет прибыли, полученной банком в 2008 г., и 37,8 млн. грн. – за счет части не распределенной прибыли за прошлые годы.

АБ «Банк регионального развития» планировал увеличить уставный капитал почти в два раза – до 170 млн. грн. Размещение акций ХV эмиссии будет проходить в два этапа – с 3 августа по 29 декабря 2009 года. На первом этапе, который завершается 17 августа, реализуется преимущественное право акционеров на приобретение акций. Второй этап, на котором реализуется также право других инвесторов на приобретение акций, начнется 18 августа.

Справка УНИАН. АБ «Брокбизнесбанк» основан в 1991 году.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составили 13,47 млрд. грн., обязательства – 11,155 млрд. грн., собственный капитал – 2,315 млрд. грн., уставный капитал – 1,865 млрд. грн.

АБ «Банк регионального развития» создан в 1989 году.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 866,511 млн. грн., обязательства – 786,444 млн. грн., собственный капитал – 80,067 млн. грн., уставный капитал – 84,683 млн. грн.