Инвесторы прогнозируют дальнейший рост украинских акций

Хотелось бы отметить один важный и необычный момент на украинских фондовых площадках. Рост количества совершенных сделок и объема торгов растет третью неделю подряд (это особенно ярко видно на «Украинской бирже»). Это говорит о том, что подъем основан на относительно прочном фундаменте, при этом можно заметить, что во время коррекции рынков активность немного снижается. Это в свою очередь свидетельствует о том, что в большинстве своем инвесторы прогнозируют дальнейший рост котировок акций отечественных предприятий.

Удачная неделя для рынка акций

Прошедшая неделя для украинского рынка акций оказалась весьма удачной для обладателей длинных позиций. Индекс «Украинской биржи» вырос на 4,69% (за последние четыре недели рост составил 23,85%!) до 1114,7 пунктов, при объеме торгов 94,3 млн. грн.! Индекс ПФТС прибавил 3,83% дойдя до отметки 439,33 пункта, сделки с акциями совершены но общую сумму 39,6 млн. грн. Основными причинами роста стали, во-первых, позитивная внешняя конъюнктура, а во-вторых, хорошие внутренние новости, в частности рост промышленного производства в Украине в июле на 3,2%.

Одним из основных событий на рынке стало погашение Украиной еврооблигаций на общую сумму 512 млн. долл. Это может привести к повышению международного кредитного рейтинга Украины, что, безусловно, позитивно отразится на отечественных фондовых площадках, и привлечет интерес нерезидентов к отечественному фондовому рынку. Кроме того, наша страна полностью и в срок (даже немного раньше) рассчиталась за российский импортный газ, закупленный в июле в размере 605 млн. долл. Таким образом, вероятность объявления дефолта Украиной становится все более призрачной.

Отечественные металлурги нарастили выпуск своей продукции в среднем на 16% в июле, при этом завод «Азовсталь» (+8,17%, на УБ) увеличил производство стали на 19%, Енакиевский МЗ (+5,48%, УБ) – на 66,7% м/м (из-за резкого сокращения производства в июне), ММК им. Ильича (+8%, УБ) – на 13%. Производство кокса увеличилось на 11,4%, на что рынок отреагировал ростом котировок Ясиновского КХ (+4,72%, УБ), однако акции Авдеевского КХ за неделю упали на 2% (УБ) из-за решения собрания акционеров 7 июля не выплачивать дивиденды по итогам 2008 года. Добыча ЖРС выросла на 23,8%, акции Полтавского ГОКа выросли на 6,19% (УБ). Трубные предприятия продолжают увеличивать производство: Нижнеднепровский ТЗ - на 45,6%, Новомосковский ТЗ - на 44,9%, Харцызский трубный - на 10,6% (динамика относительно небольшая, поскольку ХТЗ еще в прошлом месяце сильно нарастил выпуск).

Госбюджет в июле перевыполнен на 0,2%, однако, как отметил Президент Украины Виктор Ющенко, его выполнение произошло за счет коррекции бюджетных планов.

Фондовый рынок отреагировал на сообщение позитивно.

Хорошей новостью для отечественных химиков стало решение Кабинета министров Украины разрешить закупку природного газа у нерезидентов, в частности у России, где цены на газ ниже, чем предлагаемые «Нафтогазом». Если предприятия сумеют договорится о поставках «голубого топлива» из России, это поможет снизить себестоимость производимых ими азотных удобрений, цены на которые в мире растут. Бумаги «Стирола» выросли на 13,6%, несмотря на то что завод временно остановил производство.

Наконец-то понемногу начинает разрешаться ситуация вокруг «Укрпромбанка». Вклады населения данного финансового учреждения будут, скорее всего, переведены в «Ощадбанк» или «Родовид». Для этого, в частности, НБУ принял решение продлить установленный в «Укрпромбанке» и банке "Надра", а также в нескольких других банках, мораторий на удовлетворение требований кредиторов еще на полгода - до 21 января 2010 года. Вместе с тем, регулятор разрешил временной администрации банков возвращать вкладчикам депозиты. Акции «Райффайзен Банка Аваль» выросли на 7,72% (УБ), «Укрсоцбанка – на 7,54% (УБ).

Гривня немного ослабла против доллара: в пятницу торги на межбанке завершились на отметке 8,00/8,04 грн. за один американский доллар. По итогам недели гривнаяснизилась на 1,39%.

Прогноз на текущую неделю

На этой неделе мы ожидаем дальнейший рост украинских индексов, и в первую очередь за счет продолжения подъема мировых площадок. В понедельник можно ожидать продолжения подъема украинских акций, поскольку на наш взгляд, данные о снижении безработицы в США до 9,4% еще в полной мере не успели отобразится в цене украинских акций. Также данные по безработице еще не отыграли азиатские площадки, в связи с чем в понедельник ожидается их подъем.

Кроме того, российские индексы усердно пытаются пробить важные психологические уровни. Индекс ММВБ в пятницу закрылся на отметке 1115,41 базисных пункта, при этом отметку в 1100 пунктов он прошел довольно легко, благодаря все тем же неожиданным данным о снижении уровня безработицы в США. Американский S&P в пятницу также уверенно оттолкнулся от 1000 пунктов, закрывшись на отметке 1010,48 пункта – максимальном значении с начала года.

Конечно же, вероятность коррекции на этой неделе также довольно высока, поскольку во вторник пройдет заседание ФРС, которое может преподнести новые сюрпризы.

Теперь о внутренних факторах. Мы считаем, что дальнейшие ожидания девальвации гривни будут все меньше влиять на фондовый рынок. Рост продаж в металлургическом секторе, а также сдержанные шаги НБУ по поводу выкупа ОВГЗ поддержат гривню в ближайшее время, при этом мы понизили прогнозное значение курса гривни по отношению к доллару США до 8,6-8,7 грн./долл. до конца года.

Станислав Зеленецкий, инвестиционная группа «АРТ-Капитал» (для УНИАН)