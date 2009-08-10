АРТ-Капитал: вероятность дефолта Украины все более призрачна

Вероятность объявления дефолта Украиной становится все более призрачной, считает аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

По его мнению, одним из основных событий прошедшей недели на отечественном рынке акций стало погашение Украиной еврооблигаций на общую сумму 512 млн. долларов. «Это может привести к повышению международного кредитного рейтинга Украины, что, безусловно, позитивно отразится на отечественных фондовых площадках, и привлечет интерес нерезидентов к отечественному рынку ценных бумаг», - считает аналитик. Кроме того, напомнил он, наша страна полностью и в срок (даже немного раньше) рассчиталась за российский газ, закупленный в июле.

Как отметил аналитик, «прошедшая неделя на украинском рынке акций оказалась весьма удачной для обладателей длинных позиций». Так, сообщил С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ, индекс «Украинской биржи» за указанный период вырос на 4,69% (за последние четыре недели – на 23,85%) до 1114,7 пункта, при объеме торгов 94,3 млн. грн. Индекс ПФТС, в свою очередь, прибавил 3,83% - до отметки 439,33 пункта, а сделки с акциями совершены но общую сумму 39,6 млн. грн., добавил аналитик.

С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ считает, что основными причинами роста отечественного фондового рынка на прошлой неделе стали, во-первых, позитивная внешняя конъюнктура, а во-вторых, хорошие внутренние новости, в частности рост промышленного производства в Украине в июле на 3,2%.

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