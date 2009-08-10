Объем ОВГЗ в обращении увеличился на 18,6 млрд. грн.

За прошлую неделю, с 3 по 10 августа, объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении (по сумме основного долга) увеличился на 18 млрд. 611,59 млн. грн. – до 69 млрд. 955,51 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, Нацбанк уменьшил объем ОВГЗ в своем портфеле – с 33 млрд. 003,78 млн. грн. до 33 млрд. 003,23 млн. грн.

Объем ОВГЗ в собственности банков с 3 по 10 августа вырос с 13 млрд. 915,69 млн. грн. до 18 млрд. 532,67 грн., других держателей – с 4 млрд. 259,79 млн. грн. до 18 млрд. 254,95 млн. грн., нерезидентов – не изменился и составлял 164,66 млн. грн.