Эксперт: подъем рынка акций основан на прочном фундаменте

Наблюдающийся в последнее время подъем украинского фондового рынка основан на относительно прочном фундаменте.

Такое мнение высказал аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

По его убеждению, вышесказанное подтверждается тем, что рост количества совершенных сделок и объема торгов растет третью неделю подряд (это особенно ярко видно на «Украинской бирже»). Все говорит о том, что в большинстве своем инвесторы прогнозируют дальнейший рост котировок акций отечественных предприятий, считает аналитик.

С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ ожидает на текущей неделе дальнейший рост украинских индексов, и в первую очередь за счет продолжения подъема мировых площадок. Конечно же, добавил он, «вероятность коррекции на этой неделе также довольно высока, поскольку во вторник пройдет заседание ФРС США, которое может преподнести новые сюрпризы».

Как считает аналитик, дальнейшие ожидания девальвации гривни будут все меньше влиять на фондовый рынок. Рост продаж в металлургическом секторе, а также сдержанные шаги НБУ по поводу выкупа ОВГЗ поддержат гривню в ближайшее время, полагает С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ. При аналитик понизил прогнозное значение курса гривни по отношению к доллару США до 8,6-8,7 грн./долл. до конца 2009 года.

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http://economics.unian.net/rus/detail/18761