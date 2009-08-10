Эксперт: серьезных изменений на рынке еврооблигаций не будет

Инвестиционная группа «Сократ» не ожидает серьезных изменений на рынке украинских еврооблигаций на текущей неделе.

Такое мнение содержится в обзоре, подготовленном экономистом компании Михайлом САЛЬНИКОВ.

Экономист прогнозирует умеренное снижение доходностей по суверенным и квази-суверенным евробондам на этой неделе. В частности, динамика доходности бумаг «Нафтогаза» будет зависеть от новостного фона, так как ситуация остается неопределенной. Он также ожидает небольшого снижения доходности в сегменте бумаг банков с западными материнскими структурами, таких как АКБ «Форум» или «Укрсоцбанк». При этом экономист не ожидает серьезных изменений доходности бумаг банков «Финансы и Кредит» и ПУМБ, хотя в последнем случае опубликование плана реструктуризации может сильно повлиять на потенциальную доходность, направление движения которой будет зависеть от конкретных условий реструктуризации.

По информации М.САЛЬНИКОВА, на прошлой неделе котировки кредитно-дефолтных свопов снизились на 341 базисных пунктов (с 1486 до 1145). Такое падение объясняется целым рядом позитивных новостей - перечислением третьего транша в рамках кредита от МВФ, повышением прогноза украинского суверенного рейтинга рейтинговым агентством S&P и, наконец, пожалуй, самой важной новостью - успешным погашением Украиной суверенных еврооблигаций объемом 500 млн. долл. (5 августа). Как и прогнозировала инвестиционная группа «Сократ» ранее, Украина без проблем выполнила свои обязательства и выкупила в полном объеме свои евробонды.

Как отмечает экономист, торги суверенными еврооблигациями на прошедшей неделе особой активностью не отличались. Держатели выпуска Украина-09 ожидали погашения, а торги по бондам Украина-11 закончились понижением доходности с 17,4% до 15%, что объясняется крайне позитивным новостным фоном и успешным погашением более коротких суверенных бумаг.

М.САЛЬНИКОВ сообщил, что в секторе квази-государственных еврооблигаций наблюдалась умеренная рыночная активность. Торги по еврооблигациям «Нафтогаза» с погашением в 2009 году отличились высокой волантильностью. В первой половине недели цена на выпуск подскочила на фоне позитивных новостей, показав падение доходности с 119,1% до 105,5%. В конце недели после заявления и.о. министра финансов о необходимости ускорения процесса реструктуризации долгов «Нафтогаза» стоимость бумаги упала, а доходность достигла 155%.

По словам экономиста, вслед за суверенными бумагами на прошлой неделе снижалась доходность и по выпускам «Укрэксимбанка». Так, выпуск с погашением в 09 году показал снижение доходности с 30,3% до 29%, а выпуск с погашением в 11 году с 18,5% до 16,9%.

М.САЛЬНИКОВ отмечает, что в кластере еврооблигаций банков с западным капиталом более-менее высокой рыночной активностью отличились только бумаги «Укрсоцбанка», в то время как выпуски АКБ «Форум» и «Укрсиббанка» были малоликвидными. Доходность по бумагам «Укрсоцбанка» с погашением в 2010 году снизилась с 26,7% до 17,2%.