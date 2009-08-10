Сегодня началось размещение облигаций украинских железных дорог

Сегодня, 10 августа, началась официальная подписка на облигации Приднепровской, Донецкой, Юго-Западной, Львовской, Одесской, Южной железных дорог общей номинальной стоимостью 1 млрд. грн.

Об этом говорится в проспекте эмиссии облигаций, текстом которого располагает УНИАН.

Как отмечается в проспекте эмиссии, объем выпуска облигаций серии А Приднепровской железной дороги составляет 220 млн. грн., Донецкой железной дороги (серия В) – 150 млн. грн., Юго-Западной железной дороги (серия В) – 200 млн. грн., Львовской железной дороги (серия А) – 80 млн. грн., Одесской железной дороги (серия А) – 250 млн. грн., Южной железной дороги (серия А) – 100 млн. грн.

Подписку планируется окончить 9 августа 2010 года, начало погашения запланировано на 25 августа 2011 года, окончание – на 31 августа 2011 года, номинал одной облигации составляет 1000 грн.

Андеррайтером всех выпусков облигаций выступает «Экспресс-банк» (Киев).