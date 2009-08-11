Astrum: фондовые биржи готовятся к снижению

Украинские фондовые биржи готовятся к снижению в среду, считает стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что несмотря на то, что внутридневная динамика украинского рынка сегодня была преимущественно негативной, отечественные биржи закрылись повышением в связи с большим скачком вверх на открытии. Завтра же украинский рынок может испытать локальную коррекцию вслед за глобальными, прогнозирует стратег. По его мнению, учитывая негативную динамику европейских и американских рынков, отечественные бумаги в среду, возможно, даже ожидает начало небольшой коррекции одновременно с аналогичными процессами на глобальных площадках.

По словам К.ЛИТВИНА, украинские акции во вторник, 11 августа, продемонстрировали умеренный рост после открытия вверх на фоне позитивного начала торгов на европейских биржах. «Укрнафта» в очередной раз стала лидером роста, повысив рыночную цену на 4% - до 168,5 грн. за акцию, сообщил он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,11% – до 446,19 пункта. Общий объем торгов составил 18 млн. 760 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов вырос на 0,53% – до уровня 1120,63 пункта. Общий объем торгов составил 17 млн. грн.