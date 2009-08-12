«Родовид Банк» допустил дефолт по облигациям

«Родовид Банк» допустил дефолт по своим облигациям серий «В» и «С». Об этом сказано в обзоре инвестиционной компании Concorde Capital (Киев), переданном агентству УНИАН.

Объемы выпусков составляют по 125 млн. грн каждой серии, оферта – 3 августа. Банк ссылается на постановление Национального банка Украины №421, которое запрещает убыточным банкам осуществлять досрочное погашение своих облигаций, и предлагает держателям отказаться от оферты.

Погашение облигаций серий «В» и «С» предусмотрено 6 августа 2010 г. и 6 ноября 2010 г., соответственно, новая ставка купона – 15,75%.

Хотя суммарный объем серий «В» и «С» составляет 250 млн. грн., на рынке их осталось на сумму не более 90 млн. грн., остальная часть была выкуплена банком со вторичного рынка. «Учитывая то, что в процессе рекапитализации банк получает 2,8 млрд. грн. за 99,93% своих акций, мы считаем, что выкуп своих облигаций на сумму 90 млн. грн. не является для банка затруднительным», - сказано в обзоре инвесткомпании. Отмечается, что в случае недостижения компромисса с банком у инвесторов есть все шансы взыскать задолженность в судебном порядке.

Напомним, по данным Concorde Capital, постановление НБУ №421 от 22 июля 2009 г. «Об отдельных вопросах относительно деятельности банков в период финансово-экономического кризиса» принято с нарушением порядка регистрации, в частности, постановление не было зарегистрировано в Министерстве юстиции. Поэтому, считают в инвесткомпании, действие постановления не должно распространяться на банки. В то же время, многие банки не хотят иметь конфликтов с регулятором и придерживаются норм данного постановления. «Однако если дело дойдет до суда, то такое постановление там не будет учитываться», - сказали в компании.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством, к которым был причислен также «Родовид Банк».

Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». «Родовид Банк», в частности, получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» - 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» - 3,1 млрд. грн.

В июле Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 шт.) акций банка.

Справка УНИАН. ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 апреля составляли 10 млрд. 987 млн. 792 тыс. грн., обязательства – 9 млрд. 750 млн. 80 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 237 млн. 712 тыс. грн., уставный капитал – 435 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

Президентом банка является Сергей БУБКА.