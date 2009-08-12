Рейтинг облигаций ООО «Сити.ком» понижен

Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» понизило долгосрочный кредитный рейтинг выпуска именных процентных облигаций (серия А) ООО «Сити.ком» (г. Киев) на сумму 50 млн. грн. сроком обращения 5 лет с uaВВ до уровня uaВ. Прогноз рейтинга – негативный.

Об этом говорится в сообщении «Кредит-рейтинга», переданном агентству УНИАН.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaВ характеризуется низкой кредитоспособностью, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Очень высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.

Сообщается, что кредитный рейтинг сохранен в Контрольном списке рейтингов. Контрольный список рейтингов предназначен для информирования участников финансового рынка Украины о возможных изменениях рейтингов в краткосрочном периоде. Помещение рейтинга в список означает, что в настоящее время Агентство рассматривает вопрос его изменения в связи с событиями или развивающимися тенденциями, которые существенным образом могут повлиять на кредитоспособность обладателя такого рейтинга.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга: эмитент входит в состав холдинга Unіtrade Group, имеющего значительный опыт работы на ІТ-рынке Украины.

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга: возбуждение судебного дела относительно возвращения прав собственности, что существенно усложняет выполнение ООО «Сити.ком» своих обязательств; долговая нагрузка компании: по состоянию на 31.12.2008 г. соотношение чистого долга к EBІTDA, рассчитанного за последние 12 месяцев, составило 3,16 раза, а также высокий удельный вес краткосрочных долговых обязательств в общем объеме долга эмитента по банковским кредитам; усиление конкуренции в сегменте розничного ритейла в условиях сокращения доходов населения.

Основным направлением деятельности компании является розничная торговля информационно-коммуникационными технологиями через сеть гипермаркетов формата cash@carry. В ходе анализа агентство использовало финансовую отчетность ООО «Сити.ком» за ІІ полугодие и 2008 г. в целом, а также внутреннюю информацию, предоставленную эмитентом в ходе рейтингового процесса.