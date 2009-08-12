Эксперт: инвестиции в Украину пойдут не ранее середины следующего года

На увеличение иностранных инвестиций в Украину можно рассчитывать не ранее середины следующего года.

Такой прогноз озвучил в интервью корреспонденту УНИАН управляющий директор по международным продажам инвестиционной группы "Сократ" Константин ЛЕСНИЧИЙ.

По его мнению, в настоящее время наша страна имеет низкий уровень доверия у международных инвесторов. Это связано, прежде всего, с постоянной политической нестабильностью в Украине, объяснил эксперт.

С одной стороны, отметил К.ЛЕСНИЧИЙ, инвесторы рассматривают Украину как возможность заработать. Но, просчитывая уровень рисков, инвесторы убеждаются, что он достаточно высок, считает эксперт.

Эксперт подчеркнул, что инвесторы сейчас находятся в ожидании президентских выборов в Украине. Принимая решение об инвестировании в нашу страну, они будут ориентироваться на политику новоизбранного президента и правительства, сказал К.ЛЕСНИЧИЙ. И, естественно, такие решения не будут приниматься сразу же после выборов, отметил эксперт. Инвесторам нужно будет некоторое время, чтобы разобраться в ситуации, объяснил К.ЛЕСНИЧИЙ. Он подчеркнул, что именно поэтому Украине не стоит ждать значительных инвестиций раньше середины 2010 года.