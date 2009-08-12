ФГИ выставит на продажу 0,1% акций «АрселорМиттал Кривой Рог»

Фонд государственного имущества Украины планирует 19 сентября выставить на торги на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) государственный пакет ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в размере 0,1% уставного фонда.

Об этом сообщает официальное издание Фонда госимущества «Ведомости приватизации» (от 12 августа.)

Номинальная стоимость выставляемого на продажу пакета ОАО составляет 3 млн. 859,5 тыс. грн.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor.

Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более чем 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.